2020-04-20T13:06:48+03:00
В мире

В Минобороны ответили на заявления ВМС США об "опасном сближении" с Су-35

Инцидент произошел над нейтральными водами Средиземного моря
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российский истребитель Су-35Российский истребитель Су-35Фото: Игорь НОВИКОВ
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В министерстве обороны объяснили факт сопровождения в Сирии самолета ВМС США.

Ранее американцы пожаловались, что их патрульный противолодочный самолет P-8A перехватили в нейтральных водах Средиземного моря, причем российский Су35 подошел "слишком близко". Такой маневр в ВМС США назвали небезопасным.

В Минобороны России ответили - самолет ВМС США направлялся в сторону российских объектов в Сирии. Военные РФ действовали по инструкции, они подняли в небо дежурный истребитель с авиабазы Хмеймим для идентификации самолета.

- Летчик идентифицировал бортовой номер машины, ее принадлежность к ВМС США и взял самолет на сопровождение,- приводит сообщение российского военного ведомства РИА Новости. - После того, как американский самолет-разведчик изменил курс от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все полеты ВКС проходят в соответствии с международными правилами полетов над нейтральными водами.

Американцы регулярно обвиняют российских военных в "сопровождении" их самолетов и опасном сближении.

Пилот МиГ-31 приблизился к американскому истребителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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