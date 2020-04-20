2020-04-20T13:08:39+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали возможные поправки касаемо соседских прав

Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме одобрили внесение в Гражданский кодекс соседских правВ Госдуме одобрили внесение в Гражданский кодекс соседских правФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутат Николай Николаев одобрил инициативуВ Госдуме одобрили возможное внесение правок о соседских правах в Гражданский кодекс. Инициативу прокомментировал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«На самом деле отсутствие соседского права очень часто является камнем преткновения в вопросах, которые невозможно разрешить через Земельный кодекс. Конечно, очень не хватает этого соседского права. Очень много обращений, споров и земельного характера, и использования общей собственности и воды... Этих вопросов огромное количество», — цитирует депутата RT.

Николаев добавил, что соседские отношения – это в первую очередь человеческие отношения. Поэтому предложение требует «взвешенного и грамотного подхода судебной системы». В данном вопросе не следует торопиться, чтобы учесть все важные моменты.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Гражданский кодекс планируется внести поправки, касательно соседских прав. Об этом он рассказал «Российской газете».

ИСТОЧНИК KP.RU

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