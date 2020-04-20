2020-04-20T13:34:04+03:00
Общество

В Роскачестве подсказали, как победить лишние килограммы во время изоляции

Для этого достаточно следовать нескольким рекомендациям
Елена АКИМОВА
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Если правильно питаться и поддерживать физическую активность, то за карантин можно потерять пару лишних килограммовЕсли правильно питаться и поддерживать физическую активность, то за карантин можно потерять пару лишних килограммовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Специалисты Роскачества дали совет россиянам, как пережить изоляцию с пользой. «заточение» может быть проведено с пользой, если отладить питание и добавить физических нагрузок. В итоге уже к маю можно будет избавиться от пары лишних килограммов и подтянуть мышцы.

Особенно повезло тем, кто смог уехать на время «заточения» на дачу. Всего полчаса физических нагрузок на свежем воздухе и правильно сбалансированный рацион поможет добиться результата уже в обозримом будущем.

Польза от занятий на воздухе больше, чем в помещении, так как организм интенсивнее насыщается кислородом, кровь быстрее разносит полезные вещества и выводит уже отработанные, повышается общая выносливость.

Перед интенсивными занятиями стоит провести разминку. Ни в коем случае не стоит отказываться от нее, это поможет разогреть мышцы и суставы. На подготовку стоит потратить 5-10 минут.

- После разминки лучше проводить круговую тренировку. Их следует выполнять подряд, а потом две минуты посвятить аэробной нагрузке. Второй круг начинается сразу же с упражнений. Всего их — от трех до шести. Их нужно выполнять в напряжении и на выдохе, - советуют эксперты Роскачества.

Чтобы достичь наибольшего эффекта, в ежедневный рацион стоит включить белковые продукты и овощи, а про сахар и муку забыть раз и навсегда. Кстати, даже если следовать только рекомендации по питанию, то и они помогут сбросить два-три лишних килограмма, сообщает телеканал «360».

Ранее доктор Мясников отметил, что от долгого карантина последствия опаснее, чем коронавируса. А геннадий Онищенко дал десять советов, которые помогут сохранить боевой дух во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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