Трехлетняя девочка не узнала родного отца-медика, поседевшего из-за борьбы с коронавирусом
Трехлетняя дочь не узнала своего отца-врача, который вернулся домой из Уханя после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Дело в том, что за два месяца отсутствия 39-летний мужчина полностью поседел из-за стресса на своей тяжелой работе, сообщает издание Asia One.
Дочь не сразу признала в вошедшем в дом мужчине своего папу и спросила «Кто ты?». Ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что перед ней стоит родной человек.
В больнице китайской провинции доктор лечил 21 больного коронавирусом. Он признался, что неловкая ситуация после возвращения домой была «очень душераздирающей».
Ранее сайт kp.ru публиковал историю нашего военкора Дарьи Асламовой о том, как ее дочь –столичный врач-кардиолог – отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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