2020-04-20T14:01:43+03:00
В мире

Компания парней сымитировала похороны ради вылазки в другой город в период карантина

Грозит им не только штраф, у водителя обнаружили коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Компания наняла водителя, которые оказался заражен коронавирусомКомпания наняла водителя, которые оказался заражен коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Простые парни из Кении очень хотели выехать в соседний город - Найроби в залив Хома. Готовая компания для путешествия была и желание тоже, не было только разрешения. В стране действует режим изоляции из-за коронавируса. Передвижение между городами закрыто. пропускают только по особым случаям. Не самым веселым, например, для похорон.

Эти два фактора сложились в головах парней. Они купили гроб, закрепили его на крыше автомобиля, наняли водителя и отправились в путь. Восемь "скорбящих" молодых людей уже почти праздновали победу. Они успешно прошли контроль, предоставив на контрольно-пропускном пункте фальшивое разрешение на похороны из больницы Мамы Люси в Найроби.

Но разоблачение пришло, откуда не ждали. Когда они проезжали мимо небольшого городка на берегу озера Виктория, местные жители увидели на крыше гроб и вышли оплакивать умершего. Водителю пришлось остановиться. Дальше последовали просьбы открыть гроб. Парни сопротивлялись, пока не дошло до скандала. Местные заподозрили неладное и позвали полицию.

Но задержание не самое страшное наказание для компании.

- Всех проверили на коронавирус. Положительный тест был у водителя. Соответственно вся компания попала на карантин без права вообще покидать дома, -сообщили в Daily Nation.

ИСТОЧНИК KP.RU

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