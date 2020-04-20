2020-04-20T14:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые объяснили, почему люди с лишним весом больше подвержены заражению коронавирусом

Ожирение способствует выработке рецепторов, из-за которых COVID-19 легко проникает в легкие
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения.Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Исследователи коронавирусной инфекции из ОАЭ и Канады выяснили, почему люди с лишним весом или ожирение чаще страдают от тяжелой формы COVID-19. Научным путем они доказали, что из-за ожирения в организме человека вырабатываются рецепторы, которые коронавирусная инфекция использует для проникновения в клетки легких, следует из результатов анализов, опубликованных на ресурсе bioRxiv.

Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения. У второй группы животных степень выработки белка ACE2 была значительно выше, чем у первой – в частности, в тканях легких.

- Это объяснило, почему ожирение повышает риск возникновения тяжелой формы коронавируса. Инфекция и ожирение имеют общие пути развития, которые связаны с регуляцией липидного обмена. Лишний вес у человека повышает активность гена ACE2, а он, в свою очередь, вырабатывает рецепторы, которые вирус использует для проникновения во внутренние органы, - заявили исследователи.

Коронавирусная инфекция также оказывает значительное влияние на связанные с лептином гены, работа которых существенно нарушается при развитии ожирения. Специалисты предположили, что такое развитие болезни может также наблюдаться у людей, страдающих диабетом или повышенной концентрацией холестерина в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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