Ученые объяснили, почему люди с лишним весом больше подвержены заражению коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T14:00:10+03:00

Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Исследователи коронавирусной инфекции из ОАЭ и Канады выяснили, почему люди с лишним весом или ожирение чаще страдают от тяжелой формы COVID-19. Научным путем они доказали, что из-за ожирения в организме человека вырабатываются рецепторы, которые коронавирусная инфекция использует для проникновения в клетки легких, следует из результатов анализов, опубликованных на ресурсе bioRxiv.

Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения. У второй группы животных степень выработки белка ACE2 была значительно выше, чем у первой – в частности, в тканях легких.

- Это объяснило, почему ожирение повышает риск возникновения тяжелой формы коронавируса. Инфекция и ожирение имеют общие пути развития, которые связаны с регуляцией липидного обмена. Лишний вес у человека повышает активность гена ACE2, а он, в свою очередь, вырабатывает рецепторы, которые вирус использует для проникновения во внутренние органы, - заявили исследователи.

Коронавирусная инфекция также оказывает значительное влияние на связанные с лептином гены, работа которых существенно нарушается при развитии ожирения. Специалисты предположили, что такое развитие болезни может также наблюдаться у людей, страдающих диабетом или повышенной концентрацией холестерина в крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU