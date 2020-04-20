2020-04-20T14:21:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог Минздрава выступил против отмены самоизоляции после пика заболеваемости COVID-19

Эта неделя должна показать, когда наступит переломный момент в эпидемиологической ситуации в России
Ксения АНУФРИЕВА
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Текущая неделя покажет нам, настал ли пик заболеваемости инфекцией в России.Текущая неделя покажет нам, настал ли пик заболеваемости инфекцией в России.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Даже если в стране настанет пик заболеваемости коронавирусом и показатели пойдут на спад, отменять ограничительные мероприятия и самоизоляции не следует. Такое мнение в интервью Интерфаксу высказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения по эпидемиологии, академик Николай Брико.

- Текущая неделя покажет нам, настал ли пик заболеваемости инфекцией в России. Но даже после прохождения этого пика не надо сразу отменять ограничения, - заявил врач.

Он отметил, что по новым данным медики зафиксировали меньше случае тяжелого заболевания, чем вчера, но меры по дистранцированию должны действовать и дальше для более эффективной борьбы с пандемией и ускорения нормализации ситуации.

- Хочется верить, что жизнь постепенно снова начнет восстанавливаться, но врачебный контроль будет продолжаться и после этого, - сообщил Николай Брико.

Накануне московский мэр Сергей Собянин заявил, что меры по самоизоляции в столице уже дали первый положительный эффект. Количество больных с тяжелой формой коронавируса уменьшается с каждым днем. В городе наблюдается положительная динамика прироста новых заболевших: за сутки прирост снизился почти в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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