Ученые из Китая рассказали, когда больной коронавирусом наиболее опасен

20 Апр 2020 2020-04-20T14:24:23+03:00

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Китайские ученые рассказали, что почти в половине случаев (44%) распространения коронавируса нового типа происходит через инфицированных, у которых заболевание проходит бессимптомно. При этом пик заразности человека приходится на первый-второй день болезни.

Ученые исследовали данные пациентов восьмой народной больницы Гуанчжоу в Китае в период с 21 января по 14 февраля. У всех больных ежедневно брали мазки из носа и горла. В результате анализа выяснилось, что количество генетического материала вируса у людей было максимальным именно в первый день болезни. А в течение последующих 21 дня количество материала вируса постепенно снижалось, передает ФАН.

Таким образом, специалисты отмечают, что заражённый наиболее опасен для окружающих именно в первые дни болезни. А не в дни максимального появления симптомов. Ведь именно в первые дни иммунная система пока еще не включилась в борьбу с инфекцией, пишет сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU