Курс евро на 21 апреля: официальные данные ЦБ РФ

20 Апр 2020 2020-04-20T15:06:04+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 21 апреля. Евро подорожал на 99 копеек и составил 81,10 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 20 апреля евро поднялся до 81,15 рубля.

Напомним, нынешние колебания валют связаны с нестабильными ценами на нефть. 13 апреля состоялась сделка ОПЕК+, в ходе которой страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти в мае и июне на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Однако, по мнению экспертов, это соглашение не сразу приведет к росту цен на сырье. Для начала надо, чтобы восстановился спрос, который из-за коронавируса сократился на 20-25 миллионов баррелей в день. По словам аналитиков, восстановиться спрос сможет только после отмены странами карантинных мер.

Падение спроса на нефть привело к существенному понижению цен на сырье американской марки WTI. 20 апреля нефть разом подешевела на 20% и опустилась ниже 15 долларов за баррель. Последний раз такой отметки WTI достигала в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU