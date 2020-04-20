Российские легкоатлеты полгода не получали призовые за ЧМ из-за задержки вердикта по пробам

20 Апр 2020 2020-04-20T16:42:13+03:00

Шесть спортсменов из России получили медали за соревнования 2019 года

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Легкоатлеты из России Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Михаил Акименко, Василий Мизинов и Илья Иванюк заняли призовые места на Чемпионате мира в Дохе, который проходил с 27 сентября по 6 октября 2019 года, но медали им присудили только в апреле 2020 года.

- Письмо о получении призовых Марии Ласицкене за чемпионат мира я получила буквально в пятницу, - сообщила ТАСС представитель спортсменов Ольга Назарова.

Другой представитель легкоатлетов Павел Воронков также сообщил, что призовые деньги поступили и отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) объяснила задержку средств тем, что не было подтверждения от независимых экспертов по пробам спортсменов на допинг.

На Чемпионате мира Ласицкене (прыжки в высоту) и Сидорова (прыжки с шестом) завоевали золотые медали, Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Акименко (прыжки в высоту) и Мизинов (ходьба на 20 км) взяли серебрянные места, а Иванюк (прыжки в высоту) получил бронзовую медаль.

Все легкоатлеты выступали под нейтральным флагом из-за того, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Аthletics ранее приостановили.

Победители Чемпионата мира в Дохе получили по 60 тысяч долларов, серебряные призёры - 30 тысяч долларов, а бронзовые - 20 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU