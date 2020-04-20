Facebook разработал карту с данными о количестве пациентов в США с симптомами коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T17:12:53+03:00

Интерактивная карта Facebook с данными о количестве людей в США с симптомами коронавируса. Фото: скрин из карты https://covid-survey.dataforgood.fb.com

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Американская компания Facebook разработала новую карту, на которой показывается, сколько людей в Штатах и в каких округах имеют симптомы коронавирусной инфекцией. Сервис также указывает процентное соотношение инфицированных по форме заболевания и тяжести симптомов. Интерактивная карта была сформирована на основе исследований от специалистов Университета Карнеги-Меллона.

- Исследовательский центр 20 апреля обнародовал первые результаты своего опроса по тяжести симптомов коронавируса у американских пациентов. Используя данные сведения, мы подготовили отчет и удобную интерактивную карту, которая будет обновляться каждый день, - сообщается в пресс-релизе представителей Facebook.

На карте можно посмотреть процентное соотношение людей с симптомами коронавируса или гриппа к здоровым людям по каждому штату государства. Отмечается, что речь идет не только о тех пациентах, чьи анализы подтвердили заражение коронавирусом, но и о тех, кто просто сообщил о похожих симптомах.

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ИСТОЧНИК KP.RU