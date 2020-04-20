В трубопроводе Парижа обнаружен коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T17:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Следы коронавируса обнаружены в водосточных трубах Парижа, по которым течет техническая вода. В мэрии французской столицы отметили, что эти воды используются для полива улиц.

Отмечается, что «крошечные» следы коронавируса нового типа были выявлены в четырех из двадцати семи взятых проб. Такие результаты предоставила лаборатория муниципального управления Eau de Paris.

Власти города поспешили добавить, что для питьевой воды это не несет никакого риска, поскольку она проходит дополнительную очистку. Однако в целях предосторожности использование трубопровода было временно приостановлено.

«Это крошечные следы, но всё же следы, поэтому мы решили из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски», — цитирует заместителя мэра французской столицы по вопросам окружающей среды Селию Блоэль «Известия».

Напомним, на сегодняшний день во Франции коронавирус подтвердился уже более чем у 150 тысяч человек, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU