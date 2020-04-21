2020-04-20T17:33:37+03:00
Общество

В Ленинградской области наладили производство двигателей для военных кораблей

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о новом предприятии, запущенном в непростых условиях пандемии
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии нового предприятия «МПС» («Морские Пропульсивные Системы»). Фото: Инстаграм.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии нового предприятия «МПС» («Морские Пропульсивные Системы»). Фото: Инстаграм.
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В Ленинградской области запущено новое производство судовых двигателей и систем управления. Предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») будет выпускать дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки для кораблей военно-морского флота России. О старте работы нового производства губернатор региона Александр Дрозденко рассказал в Инстаграме.

- В Ленобласти официально открылось новое производство. В Федоровском на площадке «МПС» теперь собирают судовые генераторы и двигатели, в том числе по собственным разработкам, - написал глава региона на своей странице. - Открытие нового производства именно сейчас, в условиях ограничений и пандемии символично и важно и для меня, и для экономики области.

Завод расположился в промышленной зоне «Федоровское»в Тосненском районе. Общий объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей. В дальнейшем предприятие будет расширяться: планируется создание как минимум еще двух очередей производства.

- Это не просто радостное событие, это еще и доказательство того, несмотря на трудности, с которыми столкнулась экономика, продукция многих производств остается востребованной, - рассказал Александр Дрозденко.

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