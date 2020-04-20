Путин сообщил о заключённом США контрактом на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

20 Апр 2020 2020-04-20T17:36:44+03:00

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Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов ИВЛ, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

- Практическое взаимодействие с некоторыми партнёрами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких, - заявил российский лидер, комментируя сотрудничество с Италией и США.

ИСТОЧНИК KP.RU