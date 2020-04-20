Диснейленд опустел из-за пандемии коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T19:37:35+03:00

До этого парк закрывался только три раза за всю свою 65-летнюю историю

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Пандемия коронавируса добралась и до сказки. Опустел американский Диснейленд - главный символ детской мечты и счастливого досуга. Видео, снятое с дрона в марте 2020 года и показанное в эфире компании ABC (также принадлежащей Диснею), демонстрирует, как опустел парк. Ни видно ни радостных детей, разрывающихся между замком "Спящей красавицы" и домом "Белоснежки", ни работающих аттракционов, ни бродящих Микки Маусов и бегающих Гуффи.

Диснейленд, расположенный в американском городе Анахайм, закрыл свои двери для посетителей 15 марта. Это четвертая остановка работы парка за всю 65-летнюю историю его существования. До этого он закрывался трижды: после убийства президента США Джона Кеннеди, после землетрясения в Нортридже и 11 сентября после террористической атаки

Диснейленд в Анахайме является крупнейшим тематическим парком в мире. Ежегодно его посещают около 20 миллионов человек.

Опустевший Диснейленд из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU