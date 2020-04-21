Российскую нефть Urals в ближайшие два года ждет период низких цен

21 Апр 2020 2020-04-21T00:31:44+03:00

Согласно прогнозам, стоимость сырья в 2021 году будет достигать примерно 35 долларов за баррель

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Российскую нефть марки Urals в ближайшие 2 года ждут очень непростые времена, а точнее - период низких цен.

При рассмотрении базового и пессимистичного сценариев в 2021 году нефть будет стоить 35 долларов за баррель, а в текущем году - 25 долларов. При самом оптимистичном варианте стоимость черного золота может составить 45 долларов. Это следует из данных российского рейтингового агентства АКРА, пишет ТАСС.

В целом российская экономика в условиях пандемии коронавируса в базовом сценарии может снизится в этом году на 4-4,5% и восстановиться до роста в 2-3% в 2021 году. В случае пессимистичного развития событий падение ВВП в 2020 году может опуститься до 7,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU