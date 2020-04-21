2020-04-21T01:09:44+03:00
В мире

Китай выступил против антироссийских санкций

Об этом в интервью «КП» рассказал посол КНР Чжан Хуньхуэй
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАССЧрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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В интервью «КП» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй дал оценку западным санкциям, которые продолжаются даже на фоне общей беды в виде пандемии коронавируса:

Китай всегда выступал за то, чтобы в отношениях между странами соблюдались основные принципы международного права. Любое государство, большое или малое, — все в одинаковой степени обязаны противостоять двойным стандартам или навязыванию воли другим. Мы считаем, что ярким примером тому являются односторонние меры принуждения — санкции. Вне зависимости от того, какие проблемы или противоречия существуют между Россией и Западом, отношения можно строить только на основе принципов равноправия и доверия, политического диалога и дипломатических консультаций, — сообщил посол в интервью с «КП».

Полную версию интервью с послом Чжаном Ханьхуэем читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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