Утвержден список российских системообразующих предприятий
Минпромторг РФ утвердил список системообразующих предприятий. В него вошли 246 организаций по 15 различным отраслям.
Как сообщается на сайте ведомства, в свою очередь списки отраслей также будут постепенно дополняться новыми предприятиями, которые смогут соответствовать установленным критериям.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть список системообразующих предприятий, в который уже включено около 650 компаний.
Накануне, 17 апреля, правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила 4 отраслевых перечня.
СПИСОК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
- Автомобильная промышленность.
- Авиационная промышленность.
- Радиоэлектронная промышленность.
- Станкостроение.
- Нефтегазовое машиностроение.
- Судостроение.
- Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.
- Тяжелое машиностроение.
- Лесопромышленный комплекс.
- Легкая промышленность.
- Химическая промышленность.
- Железнодорожное машиностроение.
- Промышленность социально значимых товаров.
- Промышленность обычных вооружений.
- Промышленность боеприпасов и спецхимии.
ИСТОЧНИК KP.RU