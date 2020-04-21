Утвержден список российских системообразующих предприятий

21 Апр 2020 2020-04-21T02:01:15+03:00

В него вошли 246 организаций по 15 различным отраслям

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Минпромторг РФ утвердил список системообразующих предприятий. В него вошли 246 организаций по 15 различным отраслям.

Как сообщается на сайте ведомства, в свою очередь списки отраслей также будут постепенно дополняться новыми предприятиями, которые смогут соответствовать установленным критериям.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть список системообразующих предприятий, в который уже включено около 650 компаний.

Накануне, 17 апреля, правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила 4 отраслевых перечня.

СПИСОК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

- Автомобильная промышленность.

- Авиационная промышленность.

- Радиоэлектронная промышленность.

- Станкостроение.

- Нефтегазовое машиностроение.

- Судостроение.

- Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.

- Тяжелое машиностроение.

- Лесопромышленный комплекс.

- Легкая промышленность.

- Химическая промышленность.

- Железнодорожное машиностроение.

- Промышленность социально значимых товаров.

- Промышленность обычных вооружений.

- Промышленность боеприпасов и спецхимии.

ИСТОЧНИК KP.RU