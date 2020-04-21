В США вырос спрос на антидепрессанты

21 Апр 2020 2020-04-21T02:42:06+03:00

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Американские фармакологи представили отчет, согласно которому эпидемия коронавируса и ограничения, наложенные в связи с ростом уровней заболеваемости и смертности от COVID-19, заставили американцев чаще прибегать к антидепрессантам.

Зафиксирован резкий спрос на рецептурные транквилизатор и снотворное: люди обеспокоены неопределенностью и испытывают стресс от режима самоизоляции.

Больше всего – на 34% - возрос спрос на транквилизаторы, блокирующие чувство тревоги, на 19% - на антидепрессанты, на 15% рецептов больше было выписано на сильное снотворное.

Врачи уже обеспокоились такой тенденцией. По их мнению, эпидемия оказывает негативное воздействие на психическое здоровье нации.

Американские пациенты и до эпидемии коронавируса считались основными потребителями антидепрессантов и снотворного. На США приходится треть мировых затрат на покупку лекарственных препаратов. В тройку часто выписываемых американскими врачами медикаментов входят опиоидные болеутоляющие и антидепрессанты.

ИСТОЧНИК KP.RU