Вирусолог рассказал, почему 60% зараженных коронавирусом теряют обоняние

21 Апр 2020 2020-04-21T03:05:33+03:00

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Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о последствиях коронавируса у заболевших.

По словам врача, у 60% инфицированных наблюдается потеря обоняния.

- Это происходит у очень большого количества заболевших, около 60% пациентов, что свидетельствует о том, что вирус может напрямую взаимодействовать с нервной тканью. В частности, наблюдаются и спутанность сознания, и эпизоды поражения центральной нервной системы. То есть этот вирус оказался намного многограннее, чем мы думали первоначально. Но это естественно, ведь несколько месяцев назад мы вовсе не знали о его существовании, - отметил Семенов в интервью "Известиям".

Также он рассказал, когда в России врачи смогут делать тесты на антитела всем желающим. Специалист считает, что это будет возможно в ближайшие месяц-полтора, как только будет наработано достаточное количество тестов. В самую первую очередь анализы на антитела планируют брать у людей, относящихся к так называемой группа риска - медицинским работникам, пожилым людям, и тем, кто контактировал с заболевшими covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране пик заболевания придется, ориентировочно на начало мая или даже раньше. Специалисты строят прогноз, ориентируюсь на благополучный исход.

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ИСТОЧНИК KP.RU