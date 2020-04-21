Трамп хочет от Южной Кореи больше денег за ее защиту

21 Апр 2020 2020-04-21T04:04:14+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложенные Южной Кореей деньги за оплату американского военного присутствия, так как хочет получить от Сеула большие суммы. Об этом сообщает Рейтер.

- Они предложили нам определенную сумму денег, но я отверг ее, - заявил глава государства на пресс-конференции в Белом доме. - Мы защищаем эту прекрасную страну, и мы просим ее заплатить большую долю за то, что делаем для них. Это вопрос того, будут ли корейцы вносить больший вклад в оборону собственной страны.

В настоящий момент Сеул платит Вашингтону за присутствие американских войск на своей территории около 1 миллиарда долларов. По информации источников Рейтер, ранее корейцы предложили увеличение своей доли на 13 процентов, но Трамп отклонил этот вариант. В ходе пресс-конференции хозяин Белого дома заметил, что Республика Корея является очень богатым государством.

ИСТОЧНИК KP.RU