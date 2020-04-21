Трамп хочет от Южной Кореи больше денег за ее защиту
Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложенные Южной Кореей деньги за оплату американского военного присутствия, так как хочет получить от Сеула большие суммы. Об этом сообщает Рейтер.
- Они предложили нам определенную сумму денег, но я отверг ее, - заявил глава государства на пресс-конференции в Белом доме. - Мы защищаем эту прекрасную страну, и мы просим ее заплатить большую долю за то, что делаем для них. Это вопрос того, будут ли корейцы вносить больший вклад в оборону собственной страны.
В настоящий момент Сеул платит Вашингтону за присутствие американских войск на своей территории около 1 миллиарда долларов. По информации источников Рейтер, ранее корейцы предложили увеличение своей доли на 13 процентов, но Трамп отклонил этот вариант. В ходе пресс-конференции хозяин Белого дома заметил, что Республика Корея является очень богатым государством.
ИСТОЧНИК KP.RU