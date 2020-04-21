Боец UFC Лайман Гуд рассказал о состоянии после коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T06:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский боец смешанного стиля MMA Лайман Гуд рассказал, что переболел коронавирусом.

По словам спортсмена, на данный момент он полностью вылечился и оценивает свое состояние как хорошее. Гуд поделился, что у него было много травм и "иных вещей", но этот опыт был совсем другим, сообщает ESPN.

- Мы, профессиональные спортсмены, всегда подталкиваем себя. Для меня мое тело было неким индикатором того, как я физически себя чувствую. И я своего тела на момент болезни как раз не чувствовал, - отметил 34-летний боец UFC.

Находясь на больничной койке Гуд признается, что, конечно, больше всего волновался за членов своей команды, тренеров и всех, с кем он общался накануне, до того момента, когда по его анализам стало понятно об инфекции.

Ранее, 18 апреля, в Нью-Йорке должен был состояться бой Тони Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова. Российский боец 1 апреля заявил, что не сможет принять участие в поединке из-за карантина в связи с коронавирусом. Вместо него новым соперником Фергюсона руководство UFC назначило Джастина Гэтжи. Однако даже несмотря на замену турнир UFC 249 в Соединенных Штатах было принято отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU