Бензин в США рекордно подешевел

21 Апр 2020 2020-04-21T07:16:29+03:00

Галлон бензина сегодня в Америке можно найти за 79 центов. Фото: REUTERS

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Рекордная дешевизна нефти и заполненные до отказа нефтехранилища, а также снижение спроса на перевозки из-за эпидемии коронавируса снизили цену на бензин в США до невиданных значений.

Так, согласно популярному в США поисковику GasBuddy.com, галлон бензина сегодня в Америке можно найти за 79 центов. По такой цене его предлагают несколько заправок в штате Висконсин.

Для справки: галлон равен чуть больше 4,5 литра, таким образом, в Висконсине 1 литр бензина стоит чуть меньше 18 центов.

Однако, из-за местных налогов и сборов цена бензина в других штатах, в среднем, вдвое выше - $1,89 за галлон, что все равно является беспрецедентно низким значением. Самый дорогой бензин сегодня – на Гавайях - $3,31 за галлон.

Еще месяц назад галлон бензина стоил в США в среднем $2,38, а год назад - $2,75.

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ИСТОЧНИК KP.RU