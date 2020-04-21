2020-04-21T07:19:49+03:00
В мире

В США усыпят десятки тысяч свиней

Американские фермеры столкнулись со снижением спроса на свою продукцию
Алексей ОСИПОВ
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Свиней в США выращивают более 60000 фермерских хозяйств и агрокомплексов.Свиней в США выращивают более 60000 фермерских хозяйств и агрокомплексов.Фото: EAST NEWS
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Эпидемия коронавируса лишила американских свиноводов значительной части рынка сбыта: по всей стране закрыты бары и рестораны, гостиницы и школы, в меню которых почти всегда представлены блюда из свинины или с ее содержанием. Спрос на американскую свинину со стороны импортеров также невысок.

Свиней в США выращивают более 60000 фермерских хозяйств и агрокомплексов. Уже подсчитано, что к концу текущего года их совокупные убытки составят $5 млрд.

«Более 70% бекона покупают у фермеров заведения фастфуда. Они сейчас почти не работают. Между рождением поросенка весом в 1 кг и забоем 120-килограммовой свиньи проходит не больше полугода. Цикл уже нарушен, предложение превысило спрос. Увеличение полугодового срока ухудшит качество мяса и снизит его цену, делая фермерский бизнес нерентабельным. Кроме того, пока ничто не гарантирует того, что спрос быстро восстановится. У нас нет иного пути, как усыпить десятки тысяч свиней, дабы не тратить впустую деньги на их содержание. Морозильные камеры и так давно уже заполнены», - заявили в Ассоциации производителей свинины Айовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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