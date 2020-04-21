2020-04-21T07:40:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 21 апреля 2020: число зараженных превысило 90 тысяч

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 21 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 21 апреля 2020: комендантский час будет действовать в будниКоронавирус в Турции, последние новости на 21 апреля 2020: комендантский час будет действовать в будниФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 21 апреля 2020 года таковы: зафиксировано 90 980 случаев заболевания, скончались от инфекции 2 140 человек, выздоровели - 13 430 человек.

В Турции не критическая ситуация с аппаратами ИВЛ и средствами защиты от вируса, как в некоторых других странах. Мест в медицинских учреждениях для пациентов тоже хватает. В скором времени планируется начать строительство новой больницы на территории старого аэропорта в Стамбуле.

Также решено временно освободить десятки тысяч заключенных, которые отбывают наказание в колонии-поселении за не тяжкие статьи. Это временная мера, после эпидемии они вернутся обратно.

Кроме того, в стране давно действуют ограничительные меры: закрыт въезд и выезд в 30 крупных городах, временно остановлено международное авиасообщение. Жители Турции могут выходить только в магазин, в аптеку или выгулять собаку. А тем, кто младше 20 лет или старше 65 лет, не разрешено покидать жилплощадь.

По выходным в 31 провинции страны вводят комендантский час. Первая попытка прошла не очень удачно, потому что о новом ограничении сообщили в пятницу вечером, и люди столпились в магазинах, чтобы успеть купить продукты. В следующий раз о комендантском часе сообщили за несколько дней.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 21 апреля 2020 года, комендантский час в стране будет действовать и в будние дни. Его введут уже в четверг, 23 апреля, продлится он до воскресенья включительно. В какие числа это ограничение снова введут, станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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