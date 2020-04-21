Коронавирус в Италии, последние новости на 21 апреля 2020: впервые с начала эпидемии снизилось число заболевших

21 Апр 2020 2020-04-21T08:00:50+03:00

Коронавирус в Италии, последние новости на 21 апреля 2020: в стране зафиксировано больше 180 тысяч случаев заражения Фото: REUTERS

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 21 апреля 2020 года [видео]

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Италия продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Последние новости на 21 апреля 2020 года таковы: в стране зафиксировано 181 228 случаев заражения, скончались 24 114 человек, выздоровели - 48 877 человек.

Режим ЧС введен в стране до 31 июля. Его, возможно, могут снять и раньше - зависит от ситуации. В данный момент она более-менее приходит в норму. В больницах, например, снизилось число пациентов в палатах интенсивной терапии. А на днях был зафиксирован второй самый низкий прирост числа умерших от вируса.

Но все равно ограничительные меры еще не снимаются: закрыто почти все, кроме аптек и продуктовых магазинов, по-прежнему местные жители могут выходить из дома только в случае необходимости, соблюдая социальную дистанцию. За нарушение карантинных мер - штраф.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 21 апреля 2020 года, накануне в стране впервые с начала эпидемии снизилось число заболевших. Как сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в стране на лечении от COVID-19 находились 108 237 человек, за сутки их стало меньше на 20 человек.

А власти итальянской Ломбардии опубликовали трогательное видео с благодарностью всем странам, которые помогают им в борьбе с коронавирусом.

- От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии говорим спасибо за солидарность, - такие слова появляются в ролике.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU