2020-04-21T08:46:07+03:00
Общество

В России нефтяники начали продавать бензин в убыток

По оценкам экспертов убыток составит 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Падение цен на нефть возобновилось 20 апреляПадение цен на нефть возобновилось 20 апреляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Цены на бензин на российском рынке упали ниже себестоимости на оптовом рынке, из-за чего нефтяники начали продавать сырье себе в убыток.

Об этом сообщил гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов в беседе с РБК. Сумма, которую теряют компании за тонну бензина АИ-92, составляет 2,3 тысячи рублей.

На фоне падения цен на нефть 20 апреля, стоимость бензина АИ-92 снизилась до 35,77 тысячи рублей за тонну. Дополнительной нагрузкой на компании стали, сообщают эксперты, стали выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ - общей суммой 38,07 тысячи рублей.

В понедельник 20 апреля цена на американскую нефть марки WTI начала опускаться на фоне сообщений о переполненных хранилищах. Эта ситуация возникла из-за падения спроса. В итоге, к концу дня эта цена на эту марку нефти впервые в истории стала отрицательной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток
В Москве три пациента с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы
Россияне стали активнее скупать бытовую химию
Коронавирус в Италии, последние новости на 21 апреля 2020: впервые с начала эпидемии снизилось число заболевших
Новая больница в Вороновском приняла первых 20 пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Турции, последние новости на 21 апреля 2020: число зараженных превысило 90 тысяч
Доктор Мясников назвал знаковое событие в лечении коронавируса в России
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ из-за "халатности" в распространении коронавируса
В США усыпят десятки тысяч свиней
Бензин в США рекордно подешевел
Создатель "аферы века" Берни Мэдофф выплатит миллионы долларов своим жертвам
В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
В Ленинградской области наладили производство двигателей для военных кораблей
Ученые предупредили об агрессивных штаммах COVID-19
Запуск ракеты Falcon-9 с 60 спутниками Starlink состоится 22 апреля
Боец UFC Лайман Гуд рассказал о состоянии после коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 1 838 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 21 апреля 2020: Люберцы вышли на 1 место по числу заболевших
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 233 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 21 апреля 2020 превысило 26 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 21 апреля 2020 года составило 5241 человек