В России нефтяники начали продавать бензин в убыток

21 Апр 2020 2020-04-21T08:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Цены на бензин на российском рынке упали ниже себестоимости на оптовом рынке, из-за чего нефтяники начали продавать сырье себе в убыток.

Об этом сообщил гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов в беседе с РБК. Сумма, которую теряют компании за тонну бензина АИ-92, составляет 2,3 тысячи рублей.

На фоне падения цен на нефть 20 апреля, стоимость бензина АИ-92 снизилась до 35,77 тысячи рублей за тонну. Дополнительной нагрузкой на компании стали, сообщают эксперты, стали выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ - общей суммой 38,07 тысячи рублей.

В понедельник 20 апреля цена на американскую нефть марки WTI начала опускаться на фоне сообщений о переполненных хранилищах. Эта ситуация возникла из-за падения спроса. В итоге, к концу дня эта цена на эту марку нефти впервые в истории стала отрицательной.

ИСТОЧНИК KP.RU