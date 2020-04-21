2020-04-21T09:46:31+03:00
Общество

В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах

Обладателям такого транспорта разрешают пользоваться велодорожками
Юлия САЛЬНИКОВА
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Требования зависят от возраста участника движенияТребования зависят от возраста участника движенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Этот транспорт получил общее название - средство индивидуальной мобильности" (СИМ) и будет прописан в ПДД, если поправки примут. К этой категории относятся также роликовые коньки, самокаты, скейтборды.

Обладатели электросамокатов станут такими же участниками дорожного движения, как и велосипедисты, мотоциклисты и автомобилисты. Им разрешат даже ездить по велосипедной зоне проезжей части, правда, если "водителю" больше 14 лет.

-Ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке,- сообщает "Коммерсант".

Эта категория считается пешеходами, несмотря на то, что ездит на СИМ.

По велосипедной дорожке разрешат ездить на указанных видах транспорта детям от 7 до 14 лет.

Тем же, кто старше 14 лет, можно выезжать на проезжую часть велосипедных зон и полосу для велосипедистов. Если специально обустроенных велосипедных зон и дорожек нет, то можно ехать по краю проезжей части или обочине.

Обозначена максимальная скорость -20 км/ч, если ехать по тротуарам.

Обязательным станет световой сигнал в темное время суток. Если

ИСТОЧНИК KP.RU

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