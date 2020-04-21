2020-04-21T09:25:15+03:00
Экономика

После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,10 долларов

В понедельник 20 апреля впервые в истории цена нефти снизилась до "минус 37 долларов"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Цены на американскую нефть марки WTI поднялись выше нуля на торгах во вторник 21 марта. Майские фьючерсы достичгли уровня 1,10 доллар за баррель. Это намного меньше, чем было раньше, но больше, чем 20 апреля, когда произошел исторический обвал цен - стоимость американской нефти впервые ушла в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,10 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток