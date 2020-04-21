После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,10 долларов
В понедельник 20 апреля впервые в истории цена нефти снизилась до "минус 37 долларов"
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Цены на американскую нефть марки WTI поднялись выше нуля на торгах во вторник 21 марта. Майские фьючерсы достичгли уровня 1,10 доллар за баррель. Это намного меньше, чем было раньше, но больше, чем 20 апреля, когда произошел исторический обвал цен - стоимость американской нефти впервые ушла в минус.
ИСТОЧНИК KP.RU