Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»

21 Апр 2020 2020-04-21T09:42:55+03:00

Сейчас на первом месте – сдерживание распространения коронавируса и свертывание строительства мусорного полигона на станции Шиес

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Две недели назад Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область. Президент России Владимир Путин сменил руководство региона не от хорошей жизни: в Поморье накопился целый комплекс системных проблем, решение которых требует экстраординарных мер. А тут еще ситуация с коронавирусом в последние дни обострилась. По итогам работы оперативного штаба временно исполняющий обязанности губернатора Цыбульский встретился с журналистами и обозначил свои шаги в новой должности

— Одна из главных задач сейчас – сдержать распространение коронавируса на территории региона, обеспечить слаженную работу всех служб, задействованных в этом процессе, – подчеркнул глава Поморья. – Пик пандемии еще не пройден. К сожалению, у нас уже есть один смертельный случай в регионе, поэтому крайне важно сейчас продолжать соблюдать режим самоизоляции, рекомендации Роспотребнадзора.

БОЛЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ КОЕК С КИСЛОРОДОМ

В регионе продолжают развертывать и перепрофилировать специализированные отделения больниц, а также закупать средства индивидуальной защиты.

— Мы увеличиваем коечный фонд для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. К концу месяца он должен соответствовать федеральному нормативу. Что важно, более 90% коек обеспечивается подачей кислорода. На оснащение дополнительных мест предусмотрено 176 миллионов рублей из федерального бюджета, – отметил Александр Цыбульский.

Глава региона еще раз напомнил и о мерах поддержки медицинских работников области: это и «президентские» выплаты, и доплаты из областного бюджета.

Он также подчеркнул, что тема здравоохранения останется приоритетной и после пандемии.

— Необходимы системные решения застарелых проблем, таких как доступность и качество медицинского обслуживания, дефицит кадров, особенно узких специалистов, состояние материально-технической базы, износ значительной части оборудования. В серьезной финансовой поддержке и переформатировании нуждается первичное звено. Этим мы и будем заниматься, – считает Александр Цыбульский.

Перспективным направлением, требующим повышенного внимания, глава региона назвал развитие телемедицины.

ВНИМАНИЕ НА БИЗНЕС И ВОЛОНТЕРОВ

Особое внимание журналистам Александр Цыбульский предложил обратить на работу волонтеров, в том числе – движения #МЫВМЕСТЕ. Ежедневно они обрабатывают более сотни звонков, доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, которые находятся на самоизоляции.

Не оставлены без поддержки и предприниматели региона.

— Сложная экономическая ситуация усугубляется необходимыми ограничительными мерами, но представители бизнеса понимают их необходимость, подстраиваются: кто-то перепрофилируется, кто-то обращается за поддержкой, кто-то продолжает свою работу, – подчеркнул глава региона. – По нашей оценке, сейчас продолжают работать порядка 15 тысяч индивидуальных предпринимателей и 12,4 тысячи предприятий Архангельской области с общей численностью сотрудников около 290 тысяч человек, возобновило работу 81 системообразующее предприятие.

Александр Цыбульский напомнил журналистам, что в регионе разработан и внедряется пакет мер поддержки экономики из более чем 40 пунктов. Ключевыми в течение ближайших месяцев будут: отсрочки по налогу на имущество, транспортному налогу, упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения; расширение программ микрокредитования региональной гарантийной организации, снижение ставок по кредитам; отсрочка арендной платы малому и среднему бизнесу.

Кроме того, в бюджете области предусмотрено пять миллионов рублей на покупку средств индивидуальной защиты для компаний малого и среднего предпринимательства.

— Это не исчерпывающий список, мы находимся в прямом диалоге с бизнесом, чтобы корректировать и дополнять план мероприятий. Задача сегодня – максимально сохранить рабочие места и дать возможность работодателям выплачивать зарплату, – отметил врио губернатора. – Понимая, что после пандемии мы столкнемся с последствиями глобального экономического кризиса, в ближайшие полгода планируем принять много решений в рамках долгосрочного стратегического плана для качественного рывка в развитии экономики региона. Наша главная цель – повышение материального благосостояния каждого жителя и улучшение качества жизни северян.

«ПРОЕКТ «ШИЕС» Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ»

Журналистов интересовало, планируется ли ограничить въезд и выезд из Архангельской области в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

— Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией не только в нашем регионе. Ограничительные меры – это вопрос федерального регулирования. Я считаю такую меру преждевременной. Однако мы приняли решение, чтобы все, кто приезжает в область из регионов с повышенной эпидемиологической опасностью, проходили обязательную двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее постановление правительства области выйдет в ближайшее время, – заверил глава региона.

Еще один вопрос, который не могли не задать журналисты: как планируется решать проблемы в сфере экологии региона и что будет с проектом строительства полигона на станции Шиес?

— На мой взгляд, все социально значимые решения должны приниматься только в диалоге с жителями области. Поэтому вопросы сохранения экологии будут нашим приоритетом. Что касается полигона «Шиес», то этот проект я не поддерживаю, однако просто своим решением исключить его из списка приоритетных инвестпроектов не могу. На эту тему ведутся переговоры с инвестором, я сделаю все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее, – ответил Александр Цыбульский.

Основной же проблемой в области экологии сегодня Александр Цыбульский назвал налаживание системы обращения с твердыми коммунальными отходами: важно соблюсти баланс между всеми участниками процесса, чтобы не допустить монополизации, а качество услуг соответствовало тарифу. Ряд других экологических проблем глава региона также обещал не оставить без внимания: это и качество воды, и состояние очистных сооружений и так далее.

«ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ С ЖИТЕЛЯМИ НАПРЯМУЮ»

В диалоге коснулись и кадровой политики. Александр Цыбульский отметил, что быстрых кадровых решений сейчас будет немного, но управленческая структура требует корректировки.

— Все, кто готов работать в том темпе и с тем качеством, которые мне требуются, останутся. Однозначно скажу, что одним из приоритетов в работе органов государственной и муниципальной власти вижу прозрачность: чиновники должны общаться с жителями напрямую, – считает глава региона.

Еще один животрепещущий вопрос – о возможном досрочном завершении учебного года в регионе.

— Пока такого решения нет, но я дал поручение проработать этот вопрос, в том числе с Министерством просвещения России. К сожалению, дистанционное обучение в регионе пока трудно реализовать, особенно для учеников на отдаленных территориях, из-за качества интернета, – считает Александр Цыбульский. – В итоге дети в городах и сельской местности оказались в неравных условиях. Как только решение будет принято, мы сразу о нем сообщим.

ИСТОЧНИК KP.RU