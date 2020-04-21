2020-04-21T09:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус

Самые агрессивные показатели в Италии и Испании
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самые агрессивные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус, обнаружены в Италии и ИспанииСамые агрессивные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус, обнаружены в Италии и ИспанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ученые из Чжэцзянского университета Китая установили, что заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, может протекать тяжелее или легче в зависимости от штамма возбудителя.

Для исследования были взяты образцы 11 случайных пациентов из Ханчжоу. Во время изучения мутации коронавируса были выделены штаммы, которые активнее проникают в клетки организма и уничтожают их.

Оказалось, что наиболее агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем их слабые собратья. А вот на риск летального исхода этот показатель не влияет: обе формы будут протекать в зависимости от способности организма оказывать сопротивление болезни.

В качестве примера приводится два пациента, которые были заражены слабыми мутациями вируса. Одному 30 лет, второму – 50. Болезнь в каждом случае протекала с осложнениями, а старший пациент даже был помещен в реанимацию. В конечном итоге оба выздоровели.

Самые агрессивные показатели были обнаружены у пациентов из Италии и Испании, а наименее активные – в США, в частности в Вашингтоне.

Многие генетики сходятся во мнении, что штаммы коронавируса имеют европейское, а не азиатское происхождение, пишет "Дни.ру".

На 21 апреля в России провели уже больше 2,1 миллиона тестов на определение COVID-19. Число умерших из-за коронавируса в России возросло до 434 человек. За сутки количество летальных случаев в стране от инфекции увеличилось на 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Баварии отменили проведение "Октоберфеста" в 2020 году из-за коронавируса
Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году
Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток