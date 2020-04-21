Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T09:51:59+03:00

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Ученые из Чжэцзянского университета Китая установили, что заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, может протекать тяжелее или легче в зависимости от штамма возбудителя.

Для исследования были взяты образцы 11 случайных пациентов из Ханчжоу. Во время изучения мутации коронавируса были выделены штаммы, которые активнее проникают в клетки организма и уничтожают их.

Оказалось, что наиболее агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем их слабые собратья. А вот на риск летального исхода этот показатель не влияет: обе формы будут протекать в зависимости от способности организма оказывать сопротивление болезни.

В качестве примера приводится два пациента, которые были заражены слабыми мутациями вируса. Одному 30 лет, второму – 50. Болезнь в каждом случае протекала с осложнениями, а старший пациент даже был помещен в реанимацию. В конечном итоге оба выздоровели.

Самые агрессивные показатели были обнаружены у пациентов из Италии и Испании, а наименее активные – в США, в частности в Вашингтоне.

Многие генетики сходятся во мнении, что штаммы коронавируса имеют европейское, а не азиатское происхождение, пишет "Дни.ру".

На 21 апреля в России провели уже больше 2,1 миллиона тестов на определение COVID-19. Число умерших из-за коронавируса в России возросло до 434 человек. За сутки количество летальных случаев в стране от инфекции увеличилось на 44.

ИСТОЧНИК KP.RU