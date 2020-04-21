2020-04-21T10:24:31+03:00
Экономика

Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля

Курса рубля на 21 апреля 2020 года на открытии торгов Московской биржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Евро увеличился на 15 копеек до 82,14 рубля.Евро увеличился на 15 копеек до 82,14 рубля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На открытии торгов Мосбиржи курс американской валюты вырос на 32 копейки, достигнул отметки в 75,87 рубля. Евро увеличился на 15 копеек до 82,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 по московскому времени.

Чуть позже евро поднялся еще немного – на 0,47 процента до 82,37 рубля. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов: индекс Московской биржи потерял 1,42 процента и достиг отметки в 2490 пункта, а основной индикатор фондового рынка РТС снизился на 3 процента, до 1036,1 пункта.

Ранее сайт kp.ru писал, что аналитики составили прогнозы по восстановлению российской экономики и представили несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. Сценарии предусматривают уровень падения ВВП и скорость восстановления экономической деятельности в государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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