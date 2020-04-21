2020-04-21T11:02:15+03:00
Общество

Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток

Посетители не обязаны надевать одноразовые перчатки, чтобы выбрать овощи или фрукты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Покупатели могут брать овощи и фрукты голым рукамиПокупатели могут брать овощи и фрукты голым рукамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Российские покупатели не обязаны надевать одноразовые перчатки, чтобы выбрать овощи и фрукты на развес. В законодательстве не содержится никаких ограничений или правил об обязательном ношении перчаток. Об этом напомнила руководитель регионального отделения «Объединение потребителей России» Наталья Старостина.

По словам эксперта, носить перчатки обязаны только продавцы магазинов, покупатели ли же сами в праве решать, будут они брать картошку и сливы голыми руками или в перчатках. При этом Старостина отмечает, что если на фоне коронавируса у покупателя нет желания брать овощи и фрукты, на которых может храниться инфекция, то предпочтение лучше отдать продукции в герметичной упаковке. Овощи и фрукты в ней будут в безопасности. А саму упаковку легко можно продезинфицировать дома, передает «Российская газета».

Дома эксперт рекомендует сразу же мыть купленные продукты и перекладывать их в чистую посуду или пакет. Некоторые даже можно продезинфицировать. Обдав кипятком. Хотя эту процедуру смогут пережить не все продукты. Например, фрукты после этого могут потерять вид и быстро испортиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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