Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина

21 Апр 2020 2020-04-21T11:23:03+03:00

Специалисты сходятся во мнении, что повысить рождаемость сможет вовсе не изоляция, а меры господдержки

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Исследователи спорят стоит ли после снятия карантина ждать всплеска рождаемости. Одни уверены, что Россию ждет настоящий беби-бум, а вот другие относятся скептически к данному утверждению и прогнозируют обратный эффект.

- Полагаю, что спекуляции на тему «самоизоляция в период COVID-19 приведет к буму рождений» излишни. Сегодня в развитых странах многие пары планируют рождение детей, используют средства контрацепции, учитывают экономические потери в доходах населения и бизнеса, — отмечает в беседе с «Известиями» доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина.

Максимальный показатель рождаемости в России был зафиксирован в 2014 году, тогда на свет появилось 1,9 млн детей. К 2019 году этот показатель сократился до 1,5 млн рождений. А к 2025 году может составить 1,2 млн.

- Ситуация с изоляцией не изменит показатель рождаемости. Но он может измениться в лучшую сторону, в зависимости от тех мер, которые реально будут реализованы властями и правительством по поддержке рождаемости детей и многодетных семей. Без этого падение в демографическую яму продолжится, - заключает главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин.

Ранее в Росстате отметили, что за 60 лет рождаемость в России снизилась более чем в 2 раза.Свыше 20 младенцев на 1000 жителей, как в былые времена, появляется на свет только в Чечне и Тыве.

ИСТОЧНИК KP.RU