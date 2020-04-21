Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах

21 Апр 2020 2020-04-21T12:18:38+03:00

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Российские производители продуктов попросили временно отменить скидки на товары в магазинах и торговых сетях. Коллективное обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают "Ведомости".

Пандемия коронавируса сказывается и на производстве продуктов, их доставку, закупку импортных составляющих. Затраты производителей растут, а прежние условия работы не в полной мере окупают их деятельность. Из-за этого они попросили ввести мораторий на скидки в магазинах.

- Доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, - рассказал президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков - Акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности.

В обычных условиях такая ситуация не критична для производителя, но в кризис увеличение продажи товаров со скидкой может привести к серьезным проблемам у поставщиков.

- Одно из предложений – ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками. Скидки снижают доходность производителей, - объяснил гендиректор Союзмолока Артем Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU