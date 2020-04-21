Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T12:54:43+03:00

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В Кремле ответили на вопрос об окончании режима изоляции. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных решений о продлении или прекращении, пока не принималось.

В понедельник президент Владимир Путин провел совещание пл вопросу эпидситуации в России. Он заслушал доклады чиновников, вирусологов и ученых. Глава государства поручил сделать все, чтобы облегчить прохождение пика по заболеваемости коронавируса. Из-за того, что регионы пока отстают по распространению болезни от Москвы на 2-3 недели, регионам поручено уже сейчас развернуть фонд дополнительных мест в больницах для пациентов. Врачей должны полностью обеспечить средствами защиты.

- Владимир Путин пока не принимал решений по особенностям режима, необходимого для дальнейшей борьбы с коронавирусом, по итогам общения с экспертами в понедельник,- сообщил Дмитрий Песков.

Он признал, что самоизоляция - нелегкое время, особенно, если длится несколько недель.

- Но здесь мы все рассчитываем на сознательность и дисциплинированность друг друга. Для снижения эпидемиологической опасности других вариантов нет,- признал представитель Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774277" frameborder="0"></iframe> Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU