Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
В Кремле ответили на вопрос об окончании режима изоляции. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных решений о продлении или прекращении, пока не принималось.
В понедельник президент Владимир Путин провел совещание пл вопросу эпидситуации в России. Он заслушал доклады чиновников, вирусологов и ученых. Глава государства поручил сделать все, чтобы облегчить прохождение пика по заболеваемости коронавируса. Из-за того, что регионы пока отстают по распространению болезни от Москвы на 2-3 недели, регионам поручено уже сейчас развернуть фонд дополнительных мест в больницах для пациентов. Врачей должны полностью обеспечить средствами защиты.
- Владимир Путин пока не принимал решений по особенностям режима, необходимого для дальнейшей борьбы с коронавирусом, по итогам общения с экспертами в понедельник,- сообщил Дмитрий Песков.
Он признал, что самоизоляция - нелегкое время, особенно, если длится несколько недель.
- Но здесь мы все рассчитываем на сознательность и дисциплинированность друг друга. Для снижения эпидемиологической опасности других вариантов нет,- признал представитель Кремля.
Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU