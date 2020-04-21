В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T13:20:25+03:00

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила о том, что коронавирус, скорее всего, имеет животное происхождение. Предполагается, что первоисточником вируса стали летучие мыши, которые передали его человеку через промежуточного носителя. Однако пока не ясно, кто стал этим носителем.

- Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях. Наиболее вероятно, что его экологическим резервуаром являются летучие мыши. Но необходимо выяснить, как вирус передался от летучей мыши к человеку. Совершенно очевидно, что существует промежуточный носитель, который передал заболевание от мышей к людям, - сказала Чаиб во время выступления на брифинге.

Она также отметила, что большинство вирусов имеет животное происхождение. Это, в частности, вирус лихорадки Эбола, чума и, соответственно, коронавирус.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в России зафиксировано 52 763 случаев заболевания коронавирусом, 456 пациентов скончались. За последние сутки вирусом заразились 5 642 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU