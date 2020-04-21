Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет

21 Апр 2020 2020-04-21T13:41:18+03:00

При этом эксперты уверены, что розничные цена на бензин не изменятся

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Стоимость фьючерсов на нефть Brent снижается вслед за падением котировок нефти WTI. Этот показатель опустился ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Напомним, в понедельник, 20 апреля, цены фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упали до отрицательных значений, передает ФАН.

При этом, несмотря на то, что оптовые цены на мировой бирже опустились, на розничной торговле этот никак не скажется, считают эксперты.

«У крупных нефтяных компаний единственный центр прибыли — это заправки, но сейчас показатели упали из-за самоизоляции потребителей. В условиях падения «проливов» удельная доля издержек увеличивается. Издержки необходимо покрывать, чтобы выходить хотя бы на операционную прибыль», - цитирует руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова телеканал «360».

С учетом сложившихся обстоятельств, нефтепереработка оказывается в убытке и вынуждена торговать себе в минус, подчеркнул Баженов.

Ранее сайт kp.ru писал, что аналогичного мнения придерживаются и эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

ИСТОЧНИК KP.RU