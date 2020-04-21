Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Власти Москвы не планируют вводить цифровые пропуска для пешеходов для передвижения по городу. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. При этом, он посоветовал москвичам всегда носить с собой паспорт. Полиция может остановить человека и проверить документы, если видит скопление людей.
Касательно штрафов для автомобилистов Немерюк заявил, что теоретически они могут приходить с каждой камеры, как и штрафы за любые другие нарушения. Однако пока неизвестно, будет ли такая система введена на практике.
- Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос, - рассказал Немерюк в эфире "Эхо Москвы".
Он также подчеркнул, что если штраф выписан по ошибке, то его можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения.
Опустевшая Москва с дрона.
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ИСТОЧНИК KP.RU