2020-04-21T13:50:17+03:00
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Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют

Власти столицы не будут вводить цифровые пропуска для передвижения по Москве пешеходов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Власти Москвы заявили об отсутствии планов ввести пропуска для пешеходовВласти Москвы заявили об отсутствии планов ввести пропуска для пешеходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Москвы не планируют вводить цифровые пропуска для пешеходов для передвижения по городу. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. При этом, он посоветовал москвичам всегда носить с собой паспорт. Полиция может остановить человека и проверить документы, если видит скопление людей.

Касательно штрафов для автомобилистов Немерюк заявил, что теоретически они могут приходить с каждой камеры, как и штрафы за любые другие нарушения. Однако пока неизвестно, будет ли такая система введена на практике.

- Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос, - рассказал Немерюк в эфире "Эхо Москвы".

Он также подчеркнул, что если штраф выписан по ошибке, то его можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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