В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
В России готовятся к введению механизма реабилитации незаконно наказанных людей по КоАП. Если человек оштрафован, но смог доказать, что не совершал правонарушение, то по отношению к нему будут применять новую меру - реабилитации.
Сейчас за незаконное привлечение к административной ответственности можно затребовать возмещение морального вреда. В случае, если невиновный попал под арест. Дело будут рассматривать в суде на основании заявления пострадавшего.
Пункт о введении механизма реабилитации хотят прописать в Процессуальном кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКоАП РФ).
- Вместе с тем вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе, морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, - приводит сообщение Минюста "Интерфакс".
Ранее в России ужесточили наказание за незаконное уголовное преследование бизнесменов.
ИСТОЧНИК KP.RU