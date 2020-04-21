В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания

21 Апр 2020 2020-04-21T14:06:59+03:00

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В России готовятся к введению механизма реабилитации незаконно наказанных людей по КоАП. Если человек оштрафован, но смог доказать, что не совершал правонарушение, то по отношению к нему будут применять новую меру - реабилитации.

Сейчас за незаконное привлечение к административной ответственности можно затребовать возмещение морального вреда. В случае, если невиновный попал под арест. Дело будут рассматривать в суде на основании заявления пострадавшего.

Пункт о введении механизма реабилитации хотят прописать в Процессуальном кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКоАП РФ).

- Вместе с тем вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе, морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, - приводит сообщение Минюста "Интерфакс".

Ранее в России ужесточили наказание за незаконное уголовное преследование бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU