21 Апр 2020 2020-04-21T14:35:18+03:00

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В ЮНЕСКО сообщили о миллионах детей, которые не могут получать образование "на удаленке". В связи с коронавирусом детей в разных странах переводят на дистанционное обучение - уроки педагоги дают онлайн, с помощью видеосвязи. Но из-за отсутствия техники большая группа подростков лишены права на обучение.

- В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии,- сообщили в организации.

Перевели детей на дистанционное обучение более 100 стран, таким образом, почти половина всех школьников мира сейчас получает образование с помощью интернет-занятий.

В странах, где преодолели пик заболеваемости, открывают очные занятия. Например, в Китае. Однако, здесь возобновляют уроки в школах только тех регионов, где стабильно благоприятная эпидситуация. В Румынии открыли вузы, в Исландии запрет снят на уроки в начальных школах, но с условием, что в классе не больше 20 человек.

В России школы временно закрыты, но обучение идет дистанционно. В детсадах работают спецгруппы для детей, чьи родители трудятся на предприятиях, где деятельность не прекращена.

Глава ООН призвал страны обратить внимание на другую проблему коронавиурса - для сотен тысяч детей школа - главный источник ежедневного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU