Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии

21 Апр 2020 2020-04-21T14:46:47+03:00

Российский президент Владимир Путин согласился с идеей поддержки внутреннего туризма, который будет развиваться после окончания пандемии Фото: REUTERS

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Российский президент Владимир Путин согласился с идеей поддержки внутреннего туризма, который будет развиваться после окончания пандемии коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом глава государства сообщил во вторник, 21 апреля, на совещании с главой Приморья Олегом Кожемяко в режиме видеоконференции.

- У нас предусмотрена поддержка по данному направлению, мы обязательно это обсудим, - заявил российские лидер, отвечая на вопрос губернатора о том, что будет с поддержкой туристической деятельности в стране, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как ситуация с коронавирусом, закрытием границ и ограничительными мероприятиями повлияет на развитие туризма в текущем году, и что будет с отраслью, потерявшей миллионы из-за сложившихся обстоятельств. Представители Турции еще в начале марта выдвигали предложение о переносе туристического сезона, чтобы обезопасить путешественников и местных жителей от заражения инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU