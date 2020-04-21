Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
В Южной Африканской республике находятся 175 российских туристов. Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер они уже три недели не могут вернуться на родину.
«У меня сгорело три обратных билета, которые я покупал по мере того, как отменялся один рейс за другим», — поделился один из туристов по имени Александр.
Другая туристка по имени Елена попросила помочь организовать для них эвакуацию.
Посольство России в ЮАР прокомментировало ситуацию и сообщило, что оказывает посильную поддержку застрявшим в Африке россиянам, однако вернуть их домой пока не может.
«Сведениями о перспективах выполнения вывозного рейса на сегодняшний день не располагаем, поскольку МИД России не занимается его организацией. Вся необходимая информация о гражданах была своевременно и в полном объеме передана в Оперативный штаб. Надеемся, что вывозной рейс из ЮАР в скором времени состоится», — цитирует сообщение посольства телеканал «360».
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ИСТОЧНИК KP.RU