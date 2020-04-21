Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой

21 Апр 2020 2020-04-21T15:08:25+03:00

Туристы в ЮАР 3 недели не могут вернуться в Россию Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Южной Африканской республике находятся 175 российских туристов. Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер они уже три недели не могут вернуться на родину.

«У меня сгорело три обратных билета, которые я покупал по мере того, как отменялся один рейс за другим», — поделился один из туристов по имени Александр.

Другая туристка по имени Елена попросила помочь организовать для них эвакуацию.

Посольство России в ЮАР прокомментировало ситуацию и сообщило, что оказывает посильную поддержку застрявшим в Африке россиянам, однако вернуть их домой пока не может.

«Сведениями о перспективах выполнения вывозного рейса на сегодняшний день не располагаем, поскольку МИД России не занимается его организацией. Вся необходимая информация о гражданах была своевременно и в полном объеме передана в Оперативный штаб. Надеемся, что вывозной рейс из ЮАР в скором времени состоится», — цитирует сообщение посольства телеканал «360».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU