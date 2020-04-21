Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года», - говорится в сообщении пресс-служб ведомства.
По данным Минздрава, смертность россиян трудоспособного возраста в прошлом году снизилась на 3,5% среди мужчин и на 2,1% среди женщин.
Отмечается, что за пошедший год в нашей стране удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.
Как писал сайт kp.ru, в 2015 году, Россия впервые за историю наблюдений «перешагнула» рекордный показатель в 71 год. В 2018 году средняя продолжительность жизни превысила 73 года - за год произошел прирост на 0,8 года.
ИСТОЧНИК KP.RU