Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

21 Апр 2020 2020-04-21T15:51:37+03:00

По данным Минздрава в 2019 году снизилась смертность россиян трудоспособного возраста

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Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года», - говорится в сообщении пресс-служб ведомства.

По данным Минздрава, смертность россиян трудоспособного возраста в прошлом году снизилась на 3,5% среди мужчин и на 2,1% среди женщин.

Отмечается, что за пошедший год в нашей стране удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.

Как писал сайт kp.ru, в 2015 году, Россия впервые за историю наблюдений «перешагнула» рекордный показатель в 71 год. В 2018 году средняя продолжительность жизни превысила 73 года - за год произошел прирост на 0,8 года.

ИСТОЧНИК KP.RU