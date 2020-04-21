Карантин для заболевших ОРВИ в Москве: простуду приравняли к коронавирусу

21 Апр 2020 2020-04-21T15:50:02+03:00

С 22 апреля 2020 года начинает действовать самоизоляция для больных ОРВИ в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем про новые меры и введение карантина для больных ОРВИ в Москве с 22 апреля 2020 года

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С 22 апреля 2020 года начинает действовать самоизоляция для больных ОРВИ в Москве. Больным запрещено выходить из дома. Формально, их приравняли к инфицированным коронавирусом. Об этом сказано в указе мэра Сергея Собянина.

Дело в том, что симптомы обычной простуды схожи с COVID-2019 в легкой стадии. И пока готовятся результаты анализов, горожанин может ненароком заразить других.

Как узнают, что у меня ОРВИ

Только после вашего обращения в поликлинику. В идеале, врача стоит вызвать на дом, чтобы не подвергать риску других. Если терапевт ставит диагноз ОРВИ, значит вы попадаете под действие указа мэра и должны соблюдать самоизоляцию.

В чем заключается самоизоляция для больных

В указе четко сказано, что заболевшие ОРВИ или другими респираторными заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Он аналогичен тому, что действует для больных коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

Это значит, что покидать квартиру запрещено. Нельзя выйти даже в магазин, поехать на работу или вынести мусор. Для покупок можно обращаться в службы доставки, а чтобы выбросить мусор, Роспотребнадзор советует прибегать к помощи друзей.

Как проконтролируют самоизоляция для больных ОРВИ

Очень просто. В указе сказано, что для контроля за заболевшими следует использовать технологии электронного мониторинга геолокации. За бюрократической формулировкой кроется система отслеживания на основе данных вашего мобильного оператора. Стоит вашему телефону переключиться на вышку связи в другом районе — именно так и работают сотовые — об этом придет уведомление властям. Также не забывайте про контроль камерами у подъездов и вдоль дорог.

Как выйти в больницу при ОРВИ

Медицинские учреждения — единственное место, куда могут отправиться соблюдающие самоизоляцию больные ОРВИ. Разрешено пойти пешком, поехать на общественном или личном транспорте. Только необходимо получить цифровой пропуск.

Как быть тем, кто живет в одной квартире с заболевшим

В указе мэра есть и про домочадцев. С 22 апреля им также предписано соблюдать самоизоляцию. Однако можно выйти в магазин, аптеку, выбросить мусор, выгуливать домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома. Пользоваться транспортом запрещено, кроме поездок в больницу. Для этого также нужен цифровой пропуск.

Штрафы для нарушителей самоизоляции при заболевании ОРВИ

В новом тексте указа ничего не сказано про материальные санкции. В Москве нарушителя самоизоляции могут оштрафовать на сумму до 5 000 рублей. Однако для заболевших, которые нарушили предписание врачей оставаться дома и подвергли риску заражения других, штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Пока неясно, какая из мер будет применяться к больным ОРВИ нарушителям самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU