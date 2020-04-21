Социолог рассказал, будет ли всплеск преступности в Москве среди мигрантов, потерявших работу

21 Апр 2020 2020-04-21T16:01:32+03:00

Руководитель Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер объяснил, в каких сферах сейчас больше всего безработных приехжих

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Эксперты считают, что большая часть живущих в Москве трудовых мигрантов в период эпидемии коронавируса потеряла работу. При этом на территории столицы сейчас может находиться до 2 млн иностранных граждан - так оценивает ситуацию руководитель Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.

- Многие из потерявших работу - из сферы обслуживания, - рассказал в интервью сайту kp.ru Евгений Варшавер. - Бизнесы пытаются перестроиться в кризис, увольняют, урезают все, что только можно. До последнего времени «держалась» стройка. Просела работа в такси. В каком-то режиме продолжает работать разве что сфера ЖКХ. Плюс, конечно, доставка увеличилась.

Итак, в Москве остались без работы сотни тысяч мигрантов. Все они живут на съемных квартирах или в хостелах, за которые нужно платить деньги. Плюс расходы на питание.

- Сейчас обсуждают вариант возможного развития событий: что эти люди, когда проедят последние деньги, могут массово пойти грабить на улицы.

- Если такое и будет случаться эпизодически, то не приобретет массовый характер, - считает Варшавер. - Потому что в условиях предыдущих экономических кризисов, когда работы теряли не из-за вируса, а потому что бизнесы рушились, такого не было. Сейчас мы видим, что приезжим их Средней Азии пытаются помогать обеспеченные соотечественники. Так было, например, с теми, кто не смогу улететь домой и несколько дней ночевал в аэропортах - приезжали люди, привозили еду, размещали в хостелах, пытались трудоустроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU