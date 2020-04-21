2020-04-21T16:18:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"

По мнению Александра Асмолова, все ограничения должны носить исключительно временный характер
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Антрополог рассказал, к каким социальным изменениям может привести пандемия коронавирусаАнтрополог рассказал, к каким социальным изменениям может привести пандемия коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Директор Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Асмолов рассказал, к каким социальным изменениям может привести пандемия коронавируса.

По его словам, в условиях закрытия границ и усиления контроля действительно появляется риск полного вторжения в личное пространство человека.

- Не дай бог, чтобы эти ограничения превратились во всеобщие сепаратистские самоизоляции. И мир опять был бы оказался разгорожен различного рода «железными стенами», стенами между личностями, семьями и странами, - рассказал Асмолов в интервью Kp.ru.

Он отметил, что все введенные ограничения, в частности, закрытие границ должны быть временными. Иначе, по словам антрополога, весь мир будет разделяться на "закрытые общества". Культура в них начинает двигаться по тупиковому пути архаики и варварства, уничтожая любое разнообразие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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