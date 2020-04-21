Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"
Директор Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Асмолов рассказал, к каким социальным изменениям может привести пандемия коронавируса.
По его словам, в условиях закрытия границ и усиления контроля действительно появляется риск полного вторжения в личное пространство человека.
- Не дай бог, чтобы эти ограничения превратились во всеобщие сепаратистские самоизоляции. И мир опять был бы оказался разгорожен различного рода «железными стенами», стенами между личностями, семьями и странами, - рассказал Асмолов в интервью Kp.ru.
Он отметил, что все введенные ограничения, в частности, закрытие границ должны быть временными. Иначе, по словам антрополога, весь мир будет разделяться на "закрытые общества". Культура в них начинает двигаться по тупиковому пути архаики и варварства, уничтожая любое разнообразие.
ИНТЕРВЬЮ
Бунт люмпенов, торжество Большого Брата, мода на “железные занавесы” – чем грозит человечеству пандемия Covid-19
Александр Асмолов, директор Школы антропологии будущего РАНХиГ рассказал , что нас ждет после окончания вспышки коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU