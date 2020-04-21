2020-04-21T16:03:39+03:00
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве

Здания проверяют кинологи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в МосквеНеизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в МосквеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 21 апреля, поступило анонимное сообщение о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

«Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в онкоцентре на Каширском шоссе, стоматологической клинике на Нижней Первомайской улице и еще трех больницах», - передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал об анонимном сообщении о минировании пяти столичных больниц, которое поступило в правоохранительные органы 8 апреля. Аналогичное сообщение поступило и 17 апреля. Все сообщения оказались ложными.

Напомним, массовая волна «минирования» началась в России еще в середине прошлого года. С этого момента поступают постоянные сообщения об угрозах взрыва не только в адрес больниц, но и школ, детсадов, зданий судов, а чаще всего речь идет о «минировании» самолетов и аэропортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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