Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США

21 Апр 2020 2020-04-21T16:06:13+03:00

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По словам представителя социальной сети, такие публикации нарушают общегосударственные правила самоизоляции. Посты на страницах ФБ были удалены после обсуждения этого вопроса с официальными лицами в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. По этому поводу Фейсбук обратился к руководству других штатов. Как заявил Энди Стоун, события, которые бросают вызов властям штатов (принявшим жесткие карантинные меры для предотвращения распространения COVID-19), не допускаются в Фейсбук.

В конце прошлой недели в ряде штатов протестующие вышли на улицы с плакатами против самоизоляции. Плакаты гласили: «Иисус - моя вакцина», «Свобода превыше страха», «Свобода Трампа - коронавирус» и так далее. Участники акций требовали отменить режим самоизоляции, из-за которого они не могут работать, страдает их бизнес.

21 апреля 2020 года в США зарегистрированы 11447 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 787960 человек, из них умерли 42364.