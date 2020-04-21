2020-04-21T16:06:13+03:00
Общество

Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США

Об этом 20 апреля каналу CNN сообщил пресс-секретарь ФБ Энди Стоун
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

По словам представителя социальной сети, такие публикации нарушают общегосударственные правила самоизоляции. Посты на страницах ФБ были удалены после обсуждения этого вопроса с официальными лицами в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. По этому поводу Фейсбук обратился к руководству других штатов. Как заявил Энди Стоун, события, которые бросают вызов властям штатов (принявшим жесткие карантинные меры для предотвращения распространения COVID-19), не допускаются в Фейсбук.

В конце прошлой недели в ряде штатов протестующие вышли на улицы с плакатами против самоизоляции. Плакаты гласили: «Иисус - моя вакцина», «Свобода превыше страха», «Свобода Трампа - коронавирус» и так далее. Участники акций требовали отменить режим самоизоляции, из-за которого они не могут работать, страдает их бизнес.

21 апреля 2020 года в США зарегистрированы 11447 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 787960 человек, из них умерли 42364.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал о том, как будет отступать коронавирус
Умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора Москвы
Риэлтор рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку под 6,5%
В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса
Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"
Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США
Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве
Социолог рассказал, будет ли всплеск преступности в Москве среди мигрантов, потерявших работу
Социолог рассказал, как не допустить эпидемию коронавируса среди 2 миллионов мигрантов в Москве
Карантин для заболевших ОРВИ в Москве: простуду приравняли к коронавирусу
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума