2020-04-21T16:22:42+03:00
Политика

В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса

При этом Анкара не собирается полностью отказываться от развёртывания ЗРК
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавирусаВ Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 было отложено из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщают западне СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на источники в турецком правительстве. При этом отмечают, что Анкара не собирается полностью отказываться от развёртывания российских ЗРК, несмотря на давление США.

В то же время, в посольстве России в Турции не комментируют эту информацию. «Мы традиционно не комментируем проблематику, связанную с С-400», - передает «Интерфакс» заявление российской дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военнослужащие продолжают проводить работу по введению в строй С-400. Однако отметил, что процесс будет продолжаться в соответствии с планами страны.

Напомним, в сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал о том, как будет отступать коронавирус
Умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора Москвы
Риэлтор рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку под 6,5%
В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса
Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"
Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США
Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве
Социолог рассказал, будет ли всплеск преступности в Москве среди мигрантов, потерявших работу
Социолог рассказал, как не допустить эпидемию коронавируса среди 2 миллионов мигрантов в Москве
Карантин для заболевших ОРВИ в Москве: простуду приравняли к коронавирусу
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума