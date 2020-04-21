21 Апр 2020 2020-04-21T16:22:42+03:00

В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Анкара не собирается полностью отказываться от развёртывания ЗРК

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Развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 было отложено из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщают западне СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на источники в турецком правительстве. При этом отмечают, что Анкара не собирается полностью отказываться от развёртывания российских ЗРК, несмотря на давление США.

В то же время, в посольстве России в Турции не комментируют эту информацию. «Мы традиционно не комментируем проблематику, связанную с С-400», - передает «Интерфакс» заявление российской дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военнослужащие продолжают проводить работу по введению в строй С-400. Однако отметил, что процесс будет продолжаться в соответствии с планами страны.

Напомним, в сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU